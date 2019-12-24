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في ذكرى الاستقلال.. السراج يدعو إلى استلهام حكمة المؤسسين لبناء وطن ديمقراطي قائم على المصالحة الشاملة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الليبيين في الذكرى الـ68 لعيد الاستقلال، إلى استلهام حكمة المؤسسين لبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء الشعب، من كل توجهاتهم، معتبرًا ذلك بمثابة «السبيل الوحيد لدرء مخاطر التدخل الخارجي، الذي حذرت منه حكومة الوفاق طيلة الأعوام الماضية، وقابله المجتمع الدولي بالتراخي».

وقال السراج في كلمة متلفزة، إن «المتآمرين على ليبيا فاجأتهم ثورة 17 فبراير، التي استكملت ما بدأه الملك المؤسس محمد إدريس السنوسي، بإعلان استقلال ليبيا العام 1951، فقرروا إجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها».

وأوضح أن «المتآمرين وجدوا بين الليبيين من هو مستعد أن يكون أداة لضرب وطنه، استجابة لأحلامه السلطوية وأوهامه العبثية»، لكنه أكد أن ذلك لن يتحقق «فدون ذلك شعب تنسم عبير الحرية ولن يعود إلى القيود مهما كان».

وأشار السراج إلى أن ذكرى الاستقلال تتزامن هذا العام مع «خوض الجيش الوطني والثوار حربًا لا نظير لها للدفاع عن العاصمة، في وجه غزو مسلح مدفوع بخيالات الديكتاتورية المريضة، ومدعوم بتدخل أجندات الخارج، هدفه ليس تحرير العاصمة كما يزعم، بل قتل الحرية ووأد قيام الدولة المدنية مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج».

وأكد أن ذلك «لن يكون، فليبيا بإرادة شعبها لن تكون إلا دولة حرة مستقلة، الشعب فيها هو مصدر السلطات الوحيد، يمنح الشرعية لمن شاء والسلطة فيها ليست غنيمة أو ميراثا، بل تداول ديمقراطي سلمي عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • واضح انه نقل كلام مكتوب لا يفهم معناه لانه يفعل عكسه تماما .
    من الناس صنف يقطر لسانه عسلاً وقد امتلأ قلبه سماً زعافاً، ليس منافقاً فحسب بل ممثلاً قديراً يظهر في معظم الصور ويجيد معظم الأدوار؛ يخفي الحقد والغل ويظهر البشاشة والحبور، هذا الثعبان من البشر من أشد أنواع الأعداء خطورة… فانتبه. قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ}

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  • الشيطان السراج يعظ
    برز الثعلب يوما….فى ثياب الواعظينا

    فمشى في الارض يهدي ……..ويسب الماكرينا

    ويقول الحمد لله ……اله العالمينا

    ياعباد الله توبوا…..فهو كهف التائبينا

    وازهدوا في الطير …….ان العيش عيش الزاهدينا

    واطلبوا الديك يؤذن ……لصلاة الصبح فينا

    فاتى الديك رسول …..من امام الناسكينا

    عرض الامر عليه….وهو يرجو ان يلينا

    فاجاب الديك عذرا……يااضل المهتدينا

    بلغ الثعلب عني ……..عن جدودي الصالحينا

    عن ذوي التيجان…..ممن دخل البطن اللعينا

    انهم قالوا وخير ……….القول قول العارفينا

    مخطىء من ظن يوما…..ان للثعلب دينا

    شعر احمد شوقي

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