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الزائدي: هل كان الاستقلال حقيقيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الضوء على ذكرى استقلال ليبيا. 

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ليفهم الجيل الجديد حقيقة ما يجري في ليبيا، أسئلة واجبة” مضيفا “لا شك أن الاستقلال حدث مهم في تاريخ ليبيا، لكن الاسئلة المشروعة، هل كان استقلالًا حقيقيا وكاملا، أم هو نسخة لاستقلال العراق بعد دخول الأمريكان وحكم بريمر ورهطه؟”.

وأضاف الزائدي “السؤال الأكثر أهمية، بعيدا على المناكفات السياسية، من قرر أن يكون ادريس الأول ملكا على ليبيا؟ ومن حول العائلة السنوسية من دعاة وصوفيين إلى عائلة مالكة لليبيا؟ وهل يبرر جهاد أحمد الشريف أن يتوج إدريس ملكا؟.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يا كلب يا مجرم يا خانب يا فايد يا ذيوث يا خسيس تبي تورينا و تشككنا في الاستقلال يا معفن ؟؟؟ انه استقلال غصبا عن انفك يا حثاله. جيتوا انتوا يا كلاب الدم يا متخلفين دمرتوا ليبيا و هربتوا يا جبناء و انت اولهم الله يلعنك و يلعن اصلك

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  • غير شنو تعرف علي ليبيا يا فاسد ؟؟ مشيت لالمانيا لكي تدرس الطب. طلعت اكبر ارهابي يا كلب. كل شئ مسجل يا خانب لاك متع علم و لا طب زي الباستارد عمار الطيف اللي نجح بقرار و لم يكمل دراسته و اصبح وزير هالفاسد الخسيس. انتوا والله سبل نكبة ليبيا لعنة الله عليكم

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