الزائدي: هل كان الاستقلال حقيقيا

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الضوء على ذكرى استقلال ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ليفهم الجيل الجديد حقيقة ما يجري في ليبيا، أسئلة واجبة” مضيفا “لا شك أن الاستقلال حدث مهم في تاريخ ليبيا، لكن الاسئلة المشروعة، هل كان استقلالًا حقيقيا وكاملا، أم هو نسخة لاستقلال العراق بعد دخول الأمريكان وحكم بريمر ورهطه؟”.

وأضاف الزائدي “السؤال الأكثر أهمية، بعيدا على المناكفات السياسية، من قرر أن يكون ادريس الأول ملكا على ليبيا؟ ومن حول العائلة السنوسية من دعاة وصوفيين إلى عائلة مالكة لليبيا؟ وهل يبرر جهاد أحمد الشريف أن يتوج إدريس ملكا؟.