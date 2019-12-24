التحركات التركية في ليبيا.. “فرصة أردوغان الأخيرة”

نشرت مجلة foreignpolicy “فورين بوليسي” الأميركية تقريرا حول التحركات التركية الأخيرة وعقدها اتفاقا مع حكومة الوفاق بدأته بالقول إن تركيا تخلط بين أزمتين متوسطيتين في محاولة يائسة لإعادة تشكيل المنطقة لصالحها، مع تداعيات سيئة محتملة سواء بالنسبة للحرب المستمرة في ليبيا أو تنمية الطاقة المستقبلية في شرق البحر المتوسط.

وفي هذا الشهر نتج عن التواصل غير المعتاد لتركيا مع حكومة الوفاق اتفاقٌ رسمي مع أنقرة لتوفير الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة وربما القوات، في محاولة لصد تقدّم الجيش الوطني نحو العاصمة.

وجاء الاتفاق العسكري بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق غير اعتيادي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني نفسها لتقسيم جزء كبير من شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة بينهما – مما يهدد بحرمان اليونان وقبرص من المكاسب القادمة من المنطقة.

يأتي تعهد تركيا بالدعم العسكري، في وقت حرج في المعركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني، الذي كثف ضرباته على مدينة مصراتة وطالب مرة أخرى بانسحاب المليشيات المدعومة من تركيا من العاصمة طرابلس.

وأعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التصعيد في ليبيا، خاصة المشاركة الدولية من كلا الجانبين، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

هذا النهج التركي المزدوج تجاه ليبيا هو استجابةٌ لعزلتها الدبلوماسية المتنامية في المنطقة. حيث تراجعت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة بسبب توغلها في شمال سوريا، وما زالت على خلاف مع السعودية بشأن مقتل الصحفي خاشقجي.

من وجهة نظر أنقرة، من المحتمل أن يوفر الاتفاقان مع حكومة الوفاق طريقة لتشكيل مستقبل المنطقة لصالحها – أو على الأقل منع ما تعتبره الارتفاع غير المقبول في نفوذ منافسين مثل روسيا ومصر في البحر المتوسط.

“إن اتفاق تركيا الأخير مع حكومة الوفاق حول خط تعيين الحدود البحرية واتفاق التعاون الدفاعي أمر ضروري لحماية حقوق تركيا وليبيا في منطقة شرق البحر المتوسط” ، هذا ما قاله عمود الاثنين في صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة التركية.

العلاقة بين الدعم العسكري للوفاق في ليبيا والموقع الجيوسياسي لتركيا في المنطقة هو الإعلان، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في وقت سابق من هذا الشهر، عن خط بحري حدودي جديد بين تركيا وليبيا.

ونتيجة لهذا الاتفاق الثنائي، تطالب تركيا بجزء كبير من شرق البحر المتوسط – وهي منطقة تضم مخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي تتسابق مصر وإسرائيل وقبرص وحتى لبنان لاستغلالها.

ومنذ عدة سنوات، صدت تركيا الجهود التي تبذلها قبرص لاستغلال اكتشافات الغاز عن طريق مضايقة سفن الحفر العاملة هناك مع السفن البحرية التركية، وإرسال سفن الحفر الخاصة بها إلى المياه القبرصية. من خلال تقديم مطالبة قانونية بجزء كبير من البحر الأبيض المتوسط – وخاصة بين اليونان ومصر – حتى لو كان ذلك على الورق فقط، تأمل أنقرة في منع مطالبات تلك البلدان الأخرى بالموارد.

وقد أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين على أنه لن يتراجع عن صفقاته الجديدة مع حكومة الوفاق في ليبيا، على الرغم من احتجاجات الدول الأخرى.

من وجهة نظر أنقرة، تأخذ مسألة الطاقة في شرق البحر المتوسط طابعا ملحا جديدا. حيث أقرت الولايات المتحدة تشريعا الأسبوع الماضي من شأنه أن يعزز الدعم الأمريكي لتطوير الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تقديم مساعدة أمنية أكبر لليونان وقبرص.

ربما الأهم من ذلك، بعد سنوات من الحديث عن الموضوع ، تقترب اليونان وإسرائيل وقبرص من اتفاق على خط أنابيب يحمل الغاز الطبيعي عبر تلك المياه المتنازع عليها، عبر جزيرة كريت، إلى اليونان وإيطاليا.

يوم الأحد، قالت الدول الثلاث إن بإمكانها إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق حكومي دولي بشأن خط أنابيب EastMed في 2 يناير، على الرغم من أن إيطاليا لم تشر بعد إلى أنها ستوقّع الاتفاق.

وسيكون المشروع تتويجا لما يسمى منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، الذي وقّعت عليه مصر وإسرائيل وقبرص واليونان في وقت سابق من هذا العام – باستثناء تركيا.

“تقول بريندا شافر، وهي خبيرة طاقة في جامعة جورج تاون أعتقد أن تركيا تشعر بالقلق حقًا من “نادي المتوسط”هذا” Club Med. كما أعتقد أنه كان خطأً استراتيجياً من جانب تلك البلدان – لأنه إذا كنت بحاجة إلى تعاون إقليمي، فأنت لا تشمل أصدقاءك فقط، وبالتالي أعتقد أن تركيا تريد أن تكون جزءًا من الصورة”.

وترى أنقرة أن الاتفاق الجديد هو وسيلة لإغلاق المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط وربما منع البلدان الأخرى من الاستفادة من موارد المنطقة دون الاعتماد على تركيا.

وقال سونر كاجابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن: “أود أن أقول إنها ضربة رائعة من قبل أنقرة، لأنه من وجهة نظرها، كان هناك محور الخصوم في شرق البحر المتوسط لبناء جدار بحري لسياسة الشرق الأدنى، وإذا تم قبول الحدود البحرية الجديدة، وإذا نجحت الحكومة الليبية الشرعية في المقاومة وعدم السقوط، فستسمح لتركيا بسد هذا الجدار البحري”.

المشكلة الأولى بالنسبة لأنقرة هي أن الاتفاقية البحرية التي ترى أنها حيوية لمنع تطويق جيرانها لها، تم توقيعها مع حكومة الوفاق التي لا تزال تواجه هجومًا مسلحًا وتكافح من أجل بقائها لكي تبقى الاتفاقية سارية.

كل هذا يتوقف على ما يحدث في ليبيا، إذا سقطت تلك الحكومة، فإن المعاهدة البحرية قد انتهت، ولكن حتى الآن، تبقى ليبيا مسرحاً للمنافسة بالوكالة.

يقول خبراء قانونيون إن المشكلة التي يحتمل أن تكون أكبر بالنسبة لأنقرة هي أن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يتعارض مع القانون الدولي، ومن غير المرجح أن يتم الالتزام به من قبل أي دولة أخرى في المنطقة .

وقال يونس إمري أسيكونول، وهو دبلوماسي تركي سابق وخبير في قانون الحدود البحرية: “لا يتماشى الادعاء التركي مع مبادئ القانون الدولي المعمول بها”.

وأضاف أن مزاعم الحكومة التركية بأن هذا النهج القانوني المبتكر يمنحهم مساحة واسعة من المياه لن يصمد لأنه لا يمكنك الحصول على منطقة بحرية من خلال نهج جديد، أو لمجرد أنك تصرفت أولاً. هناك مبادئ في القانون الدولي، وهذا الاتفاق يتناقض بشكل صارخ مع السوابق القضائية المعمول بها”.

على وجه الخصوص، الاتفاق الثنائي الذي ينتهك حقوق الدول الأخرى – في هذه الحالة، ويشطب بشكل أساسي شبه جزيرة كريت من الخريطة – يتعارض مع القانون الدولي. وقال أسيكونول “لا يمكن للأطراف تحديد الحدود المتداخلة من جانب واحد، وتجاهل الدول المتأثرة الأخرى”.

في نهاية المطاف، قال أسيكونول، إن المطالبة البحرية المشكوك فيها هي ثمرة كل من وزارة الخارجية التركية التي تم تطهيرها من معظم خبرائها القانونيين بعد محاولة الانقلاب عام 2016، والانجراف المستمر في توجيه السياسة التركية نحو تلبية رغبة أردوغان في تحقيق نصر سياسي يتردد صداه مع قاعدته القومية في تركيا.

وقال: “تشير الاتفاقية أيضًا إلى أن عملية صنع القرار في تركيا بدأت تتحول إلى محور أكثر ميلًا إلى المغامرة والقومية”.

ومع ذلك ، فإن دولاً أخرى في المنطقة تأخذ المناورة القانونية لتركيا – التي رفضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على أنها تتعارض مع القانون الدولي – بجدية كافية للرد بجدية.

الحل الدبلوماسي هو الأرجح، لأن تركيا واليونان ستخسران في أي عملية قضائية. لليونان مطالبات بحرية كثيرة بالقرب من ساحل تركيا، وأي حكم توافق عليه تركيا سيكون بمثابة الاعتراف بقبرص كدولة – وهو أمر ترفضه أنقرة.

وفي الوقت نفسه، يستمر التدافع للاستفادة من ثروات الطاقة في المنطقة، حيث تواصل تركيا إرسال سفن التنقيب لاستكشاف المناطق التي رخصتها قبرص بالفعل للشركات الأوروبية، وقد أرسلت طائرة عسكرية بدون طيار إلى شمال قبرص لتطير فوق سفنها، كما ألغت بعض الشركات، مثل إيني الإيطالية، عملياتها بسبب وجود السفن البحرية التركية.

وبالنظر إلى المستقبل، هناك خطر حقيقي من أن تنتهي معركة استخراج الغاز الطبيعي من قاع البحر إلى إشعال صراع فعلي بين جيران شرق البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من التقارب.

حقيقة أن القوة الدافعة وراء الحدود البحرية الجديدة، يبدو أنها لم تأت من وزارة الخارجية بل من البحرية التركية تشير إلى أن الجيش يلعب دورًا أكبر في تشكيل نهج تركيا لمشاكلها المتوسطية.

وأوضح وزير الخارجية التركي مؤخرًا أن أنقرة ستستخدم القوة، إذا لزم الأمر، لردع الآخرين عن التنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها خاصة بها.

ويقول كاغابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “لا أعتقد أن أيا من الطرفين سيصعد الموقف عن قصد، ولكن إذا كان هناك قتال ضار حيث تفقد قبرص أو تركيا سفينة أو طائرة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد لا يمكن منعه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية