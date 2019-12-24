مصادر: هجوم مرتقب لقوات الجيش الوطني للسيطرة على مدينة سرت

قالت مصادر عسكرية مطلعة أن غرفة عمليات سرت الكبري التابعة للقيادة العامة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المنطقة بالكامل.

وقالت المصادر أن حالة الاستنفار القصوى تأتي استعداداً للتقدم إلى مدينة سرت بعد صدور الآوامر المرتقبة بعد انتهاء فترة المهلة المعطاه لقوات مصراتة يوم غدا الأربعاء.

وكانت مصادر محلية اشارت إلى تحشيدات عسكرية تشهدها مدينة سرت ووصول تعزيزات وآليات عسكرية لقوات الوفاق بالمدينة.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد مددت المهلة المحددة لقوات مصراتة، للإنسحاب من العاصمة طرابلس وسرت إلى منتصف ليل غدا الاربعاء.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي