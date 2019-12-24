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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 December, 2019

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس أن قصف مدينة تاجوراء خلف 10 قتلى وجرحى.

وبحسب عملية بركان الغضب قال أونيس أن القصف الذي تعرضت له مدينة تاجوراء اليوم الثلاثاء أدى لسقوط 4 قتلى و 6 جرحى.

وكانت عملية بركان الغضب قالت إن قوات الجيش قصفت منطقة بئر أسطى ميلاد تاجوراء جنوب العاصمة طرابلس ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبثت عملية بركان الغضب صورا قالت إنها ُظهر جانباً من آثار قصف الطيران الحربي لقوات الجيش بمنطقة بئر أسطى ميلاد تاجوراء.