

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

24 December, 2019

وصف السياسي الليبي والمسئول السابق بالنظام الجماهيري سعيد رشوان تصريحات الرئيس التركي رجب اردوغان بحماية مليون ليبي من اصل تركي بانه كلام وقح مستفز

وقال رشوان لبوابة افريقيا الاخبارية ” خطاب اردوغان و الكلام علي رعايا اتراك في ليبيا هذا كلام مستفز لدرجة الوقاحه و يشكل عملاً عدواناً خطيراً ويمثل تهديداً للسياده والوحده الوطنيه الليبيه ويجب رفضه والوقوف من كل الليبيين بغض النظر عن خلافاتهم اليوم ” .

وتابع رشوان ” واذا لم يصدر رفض قوي وواضح من الذين يعنيهم اردوغان بخطابه اليوم يعني هذا طعن في وطنيتهم وانتماءهم لليبيا ” .

و اشار اردوغان الى أن هذا الخطاب لا يجرؤ عليه اردوغان او غيره مالم يكون هناك عملاء يفرشون البساط الاحمر حتي يتفوه بهذا الاستفزاز .

ودعا رشوان البرلمان الليبي الى التحرك للرد على تصريحات اردوغان قائلا “علي البرلمان والحكومه المؤقته للاسراع بيان رفض لهذه التصريحات وكذلك تقديم مذكرة لمجلس الامن والجامعه العربيه والاتحاد الافريقي بخطورة هذا التصريح علي الوحده الوطنيه والتدخل السافر في الشؤون الداخليه للبلاد الذي يعد تحدياً واختراق للقانون الدولي الذي ينظم العلاقه بين الدول الاعضاء في الامم المتحده” .