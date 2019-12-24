بريطانيا: ندعم الاستقرار والسلام في ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
24 December, 2019
أكدت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا أنها تواصل دعم الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا.
وأكدت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” بمناسبة ذكرى الاستقلال “نُؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد”.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك