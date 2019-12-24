أكدت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا أنها تواصل دعم الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا.

وأكدت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” بمناسبة ذكرى الاستقلال “نُؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد”.