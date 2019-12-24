مستشفى طرابلس المركزي يستخدم تقنيـة تفتيت الحصـى بالموجات التصادمية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مستشفى طرابلس المركزي شرع في استخدام تقنيـة تفتيت الحصـى بالموجات التصادمية.

وبينت وزارة عبر مكتبها الإعلامي أن استخدام تقنيـة تفتيت الحصـى بالموجات التصادمية خدمة تعود من جديد بمستشفيات العاصمة طرابلـس بعد أن توقف تقديمها لأكثر من 7 سنوات، فمنذ تعطل جهازي تفتيت الحصى بمستشفى طرابلس المركزي ومستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) اقتصرت أساليب تفتيت حصوات الكلى في القطاع العام على الجراحة أو التنظير.

وتسلم المستشفى جهاز تفتيت حصى حديث ألماني مصنّع من شركة Ziehm Imaging .