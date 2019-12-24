أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية تخريج الدفعة الثالثة من معهد التدريب التخصصي لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي.

وبين مكتب البوابات والدوريات المركزية بالإدارة العامة للدعم المركزي أن وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن طالب الخريجين ببذل الجهد في أداء المهام الأمنية لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين وعرض عصاة الدونفاء والدفاع عن النفس، وعرض للفنون القتالية في الاشتباكات عن قرب، ومداهمة واقتحام اوكار المجرمين، ولوحة عن التمركزات الأمنية والتفتيش بكلاب الأثر، ولوحة لمكافحة الشغب وحفظ النظام العام.