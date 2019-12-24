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الرئاسة التركية لـ المشير حفتر: أوقف هجومك على طرابلس وإلا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أنه على “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)  وقف هجماته على طرابلس وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا على حد زعمه.

كالين قال خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “تي أر تي” التركية : “على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا”، مضيفاً “سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية”.

وبشأن إمكانية إرسال جنود أتراك على الأرض لمواجهة القوات المسلحة الليبية وإيقاف تقدمها نحو طرابلس قال :” قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أغلاظ نبح السلوقى…..!!
    ياقرد اوغان تبيلها رجله….!!
    سوف تندحر إنت والعميل الخائن ومليشياته الحوت فى أنتظار جنودك يابغل سوف تلاقى نار حمراء وهى نهاية مستقبلك السياسي….!!
    مازال غير إنت يابغل اتهدد الجيش الوطنى….!!

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  • ههههههههههههه
    سبحان الله!!
    هل هذه رسالة تهديد والا استجداء وترطيب!!
    قال:، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا!!
    ههههههههه
    بس!!
    وين ارسال الجنود الذي كان مؤكد ووافق عليه برلمانكم؟
    ووين القوات ووين الدعم اللي تحكو عليه انه حياكل الجيش وينهي ووجوده..
    😂😂😂😂
    والله قرأت هزيمتهم النفسية في هذه السطور..
    يعرف اردوغان ان الاقدام على ما يدعو اليه سيدمره تدميرا.

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