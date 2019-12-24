الرئاسة التركية لـ المشير حفتر: أوقف هجومك على طرابلس وإلا

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أنه على “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وقف هجماته على طرابلس وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا على حد زعمه.

كالين قال خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “تي أر تي” التركية : “على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا”، مضيفاً “سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية”.

وبشأن إمكانية إرسال جنود أتراك على الأرض لمواجهة القوات المسلحة الليبية وإيقاف تقدمها نحو طرابلس قال :” قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة”.

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