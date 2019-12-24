في ذكرى استقلال ليبيا.. البعثة الأممية تأمل العودة إلى العملية السياسية

طرابلس-العنوان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أملها في أن تمثل مناسبة ذكرى استقلال ليبيا فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر في البلاد والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن.

وقالت البعثة على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” اليوم، إنها تأمل أن تمثل هذه المناسبة العزيزة على قلوب الليبيين فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر والتعامل بمسؤولية مع جهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وتحتفل ليبيا اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 68 لاستقلالها، الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، والذي جاء بعد عقود طويلة منذ النضال ضد المستعمر الإيطالي، حيث أعلنت الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التهنئة لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز بمناسبة حلول الذكرى الـ 68 للاستقلال.