الإيقاع بمُحتال في بنغازي ينتحل صفة رجل أمن

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، القبض على شخص ليبي الجنسية، يمتهن الاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله رتبة عسكرية “نقيب”.

وفي التفاصيل، قال الجهاز في بيان، عملية القبض على المُحتال جاءت بعد شكاوى وتحريات وتدقيق في المعلومات، وتبين أنه احتال على مواطنين من المنطقتين الجنوبية والوسطى وأخيراً بنغازي.

ولفت الجهاز إلى أن المُحال يقوم بعمليات النصب عن طريق إعطائه شيكات مُصدقة من قبل المواطنين لاستخراج أموالهم من البنوك وبعد ذلك تتم سرقتها، مبينا أن المتضررين لديهم محاضر وأوامر قبض على المُحتال في مناطقهم.

وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية أنه تم التحقيق مع المُحتال وإحالته إلى جهات الاختصاص بعد توجيه عدة قضايا إليه، منها انتحال صفة رجل أمن ورتبة عسكرية، والنصب والاحتيال.

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