رئاسة الأركان العامة: لن ندخر جهدا في المحافظة على استقلال الوطن 

بنغازي-العنوان

هنأت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، الليبيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال ليبيا الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر منذ أن نالت البلاد استقلالها في ذلك اليوم العام 1951، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في المحافظة على استقلال الوطن.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان “إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نستقبلها وسط كفاح آخر ومن نوع آخر ضد جماعات الإرهاب والجريمة”.

وأضافت رئاسة الأركان العامة “هذا الكفاح الذي تُرابط فيه قواتنا المسلحة والمنتشرة في أرجاء الوطن لاستعادته آمناً سالماً ينعم فيه شعبنا بالعيش الكريم والرخاء”.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تخوض معارك تاريخية مفصلية من أجل إعادة الاستقرار والمحافظة على سيادة وهيبة ليبيا من الأطماع الخارجية، وذلك بعد تطهيرها من الجماعات المسلحة الإجرامية والمتطرفة، في وقت يحاول البعض التفريط في سيادتها وإضاعة جهاد الآباء والأجداد ضد كل المستعمرين ابتداء من العثمانيين وانتهاء بالاحتلال الإيطالي.