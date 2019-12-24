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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 December, 2019

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق توفر الوقود والغاز بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي قامت بإشراف رئيس وحدة الشؤون الأمنية بالقوة وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، بحملة تفتيشية على المحال التجارية التي تقوم ببيع الغاز للمواطنين بمنطقة الزناته.

وأوضحت الوزارة أنه جرى ضبط المخالفين الذين يستغلون المواطن، لبيع الاسطوانات بأسعار غير قانونية مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.