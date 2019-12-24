قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نوري الفسي ، زيارة تفقدية لمستشفى الجراحات التخصصية بنغازي رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لمستشفي النفسية بنغازي علي الحبيب بوخريص ومدير مكتب التفتيش والمتابعة لمركز الجراحات عبدالسلام الهدار.

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير بشأنها لوزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

وتفقد الفسي عددا من الأقسام وغرف الاسعاف والطوارئ وغرفة العناية وقسم الحركة وقسم الملاحظة وبعض الأقسام الايوائية.