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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 December, 2019

أعلنت عملية بركان الغضب أن قصف منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء بتاجوراء خلف 3 قتلى و 12 جريح.

واتعمت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قوات الجيش بالقصف الذي أدى لمقتل ثلاثة اشخاص هم:- محمد سالم ابوجناح، فاطمة على الطرشاني، عائشة سعد عبدالله

وأدى القصف إلى إصابة أكثر من 12 شخص هم احمد علي الفرجاني، هيثم علي الفرجاني، محمد محمد ابوراوي، الصديق محمد المزوغي، ابوبكر الصديق المزوغي، فؤاد ابوبكر المزوغي، معتز عبدالمولى معوال، اسماعيل ابراهيم فرج، مختار محمد نوحه، شفيق الطاهر، طه رمضان المعمري، خالد رمضان الراجحي

وأوضحت بركان الغضب أن القصف أدى لإصابة منازل المواطنين القاطنين بجوار المكان وسياراتهم ومحل لبيع الخضروات.