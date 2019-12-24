مصر وروسيا تدعوان لتفادي التصعيد في ليبيا

احتلت الأزمة الليبية صدارة الملفات التي بحثها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل لتفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي السياق ذاته، بحث شكري الملف الليبي في اتصالات هاتفية مع كل من مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وناقش شكري والمسؤول الألماني آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.

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