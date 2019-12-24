لجان لاستكمال وتصحيح بيانات معاشات المتقاعدين فرع المرج

شكل فرع صندوق الضمان الاجتماعي المرج فرق عمل بهدف استكمال وتصحيح بيانات معاشات المتقاعدين قبل بداية العام 2020، وتستمر الفرق في جمع بيانات المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي حتى تستكمل جمع كافة المعلومات الخاصة بوجوب استحقاق صرف المعاش.

وتعد أعمال اللجنة الفرعية والمركزية المشكلة لاستكمال وتصحيح بيانات المعاشات خطوة للحفاظ على أموال الصندوق، والتأكد من وجوب صرف المعاشات لمن يستحق.

يشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي عام 2016، وتختص بجمع بيانات المتقاعدين من أرقام هواتف وعناوين، وأي مستندات أخرى لم تقيد بالملف المستحق أو المتقاعد.

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