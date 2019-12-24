العثور على جثة الطبيب فارس الجدي بمنطقة سوق الثلاثاء

أخبار ليبيا 24

عُثر على جثة الطبيب فارس جمال الجدي الورفلي، داخل سيارته بالقرب من المكب المرحلي للقمامة في منطقة سوق الثلاثاء وعليها أثار أعيرة نارية.

وأفاد مصدر لأخبار ليبيا 24، أن الطبيب فارس الجدي اختفى بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة، أثناء مروره ببوابة طريق السدرة متجها إلى مدينة طرابلس فجر أمس الإثنين.

يذكر أن فارس طبيب بإحدى مستشفيات طرابلس ومتزوج ولديه طفلة تبلغ ثلاثة أشهر، وهو من سكان عمارات 7 أكتوبر في شارع عمر المختار بطرابلس، وشغل جمال والد المغدور به منصب مدير مطار طرابلس العسكري قبل أحداث فبراير 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24