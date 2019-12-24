الغارديان: «موجة جديدة من المرتزقة السودانيين» انضمت إلى الحرب في ليبيا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن «موجة جديدة من المرتزقة السودانيين» انضمت إلى الحرب في ليبيا للمشاركة بجانب القوات التابعة للقيادة العامة، مما يزيد «المخاوف من أن الصراع قد تحول إلى حرب دولية مستعصية يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة».

وبحسب تقرير مطول نشر في الغارديان اليوم الثلاثاء، فإن قادة «مجموعتين مختلفتين من المقاتلين السودانيين في صفوف الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.. استقبلوا مئات المجندين الجدد في الأشهر الأخيرة».

واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد

وأوضح أحد القادة المتمركزين في جنوب ليبيا: «يأتي الكثير من الشباب.. حتى أننا لا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد».

ووفق هؤلاء القادة «هناك ما لا يقل عن 3000 مرتزق سوداني يقاتلون الآن في ليبيا، أي أكثر بكثير من معظم التقديرات السابقة».

وتنقل الغارديان عن «قادة المرتزقة السودانيين» إن «الموجة الجديدة من المجندين تضمنت العديد ممن قاتلوا ضد حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل عندما سحب الجيش السوداني دعمه بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية».

وقال أحدهم إن «كثيرين تم تجنيدهم في دارفور في الأشهر الأخيرة بينما سافر آخرون من هناك إلى ليبيا للتجنيد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا