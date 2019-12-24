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مسلحون بطرابلس يرتكبون “جريمة بشعة” بحق شاب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثر عدد من الأهالي في جزيرة سوق الثلاثاء، بمدينة طرابلس اليوم، على جثة شاب يدعى فارس الجدي بعد أن اختطفه مسلحون في طريق السدرة.

وقال مصدر لقناة “218”، إن الشاب قتل رميا بالرصاص، كما تبين أنه تعرض للتعذيب والتنكيل وفق ما أظهرته الكدمات في الجثة.

ووفق رواية أسرة الشاب، فإن مجموعة مسلحة اختطفته عند بوابة وهمية بطريق السدرة بمنطقة صلاح الدين، ليعثر عليه اليوم مقتولاً داخل سيارته.

تأتي هذه الحادثة ضمن ما تقوم به مجموعات مسلحة من القبض على المارة وتفتيش أجهزتهم الخلوية والتأكد من الانتماءات السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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