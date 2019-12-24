نواب يدعون لمشروع وطني يحتكم لصناديق الاقتراع بعد تهيئة الظروف

أصدر 74 عضوا بمجلس النواب الليبي بيانا، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الاستقلال ليبيا الذي يصادف اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر.

وطالب النواب، خلال البيان، أبناء الشعب الليبي بالذود عن ليبيا بمواجهة كل المؤامرات وتوحيد صفوفهم من أجل سلامة تراب الوطن الغالي للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وفق البيان.

وتابع البيان:” انطلاقا من المبدأ الذي نؤمن به لحل جميع مشاكلنا بأيادي ليبية، ومن خلال مشروع وطني يتوافق عليه الجميع دون تهميش أو إقصاء وأن يتم الاحتكام لصناديق الاقتراع بعد تهيئة الظروف الأمنية والدستورية.

ودعا البيان في هذه المناسبة أبناء الشعب الليبي وجميع القوى السياسية والقيادات الوطنية الليبية بتوحيد الصف وتقديم التنازلات من أجل بناء ليبيا المستقبل التي تحقق أمال أبنائها في الحرية وبناء نظام سياسي ديمقراطي، وفق نص البيان.