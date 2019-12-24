قتلى وجرحى إثر سقوط قذائف في تاجوراء

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء شرقي طرابلس.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن إحدى فرقه توجهت المنطقة بعد ورود بلاغ عن سقوط القذائف، ليتبين سقوط القتلى والجرحى، حيث استقبلت مصحة قدور أغلبهم.

ولفت المركز إلى أنه تم تحويل عائلة مكونة من طفل ووالديه من مصحة قدور إلى احدى المصحات المجاورة لاستكمال علاجهم.

وبين المركز أن القصف تسبب بخسائر مادية منها إصابة منازل مواطنين قاطنين بجوار المكان، وعدة سيارات ومحل لبيع الخضروات.

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