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قتلى وجرحى إثر سقوط قذائف في تاجوراء

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء شرقي طرابلس.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن إحدى فرقه توجهت المنطقة بعد ورود بلاغ عن سقوط القذائف، ليتبين سقوط القتلى والجرحى، حيث استقبلت مصحة قدور أغلبهم.

ولفت المركز إلى أنه تم تحويل عائلة مكونة من طفل ووالديه من مصحة قدور إلى احدى المصحات المجاورة لاستكمال علاجهم.

وبين المركز أن القصف تسبب بخسائر مادية منها إصابة منازل مواطنين قاطنين بجوار المكان، وعدة سيارات ومحل لبيع الخضروات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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