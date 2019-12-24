بريطانيا تؤكد دعمها المسار السياسي في ليبيا

قالت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة مستمرة في دعم تحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا.

وأكدت السفارة عبر حسابها في “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا، على دعم بلادها لجهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار وإنهاء الأعمال القتالية في البلاد.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، دعت بهذه المناسبة، الأطراف المتنازعة لحماية استقلال البلاد بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي، وطالبت أطراف القتال الدائر لوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع وإنهاء الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية