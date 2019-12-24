صرمان ترفع شعار “العلم والبناء” بيوم الاستقلال

بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، أقيم بقاعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صرمان حفل إشهار المجلس العلمي الأكاديمي صرمان تحت شعار “بالعلم نرتقي.. وبالإنسان نبني المستقبل”.

وحضر الحفل عدد من الأكاديميين في مدينة صرمان وعدد من عمداء الكليات والمثقفين والدكاترة، كما تم الإعلان عن انطلاق المجلس العلمي الأكاديمي والتعريف بالمجلس من حيث الرؤية والرسالة والأهداف التي قام من أجلها المجلس.

وتم تكريم عدد من عائلات الأكاديميين ممن وافاهم الأجل وعدد من الدكاترة المتقاعدين بشهادات شكر وتقدير بالإضافة إلى تكريم عدد ممن ساهموا في إثراء المشهد العلمي في الكليات والجامعات الليبية وتبرعوا بعدد من الكتب في المكتبات بالكليات وبيت الشباب بصرمان.

ويهدف المجلس لتطوير الآليات العملية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية والاطلاع على نتائج البحث العلمي والتطبيقي الوطني والعربي والدولي والاستفادة منها في الدراسات والبحوث.

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