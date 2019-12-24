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رئيس هيئة علماء ليبيا: طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركية حق شرعي لاغبار عليه

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة لدار الإفتاء في طرابلس عمر مولود إن طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركي حق شرعي لاغبار عليه.

وذكر مولود في تصريحات لقناة فبراير التابعة لتيار الإسلام السياسي :”بدون شك فإن دعوتنا للتفاهم مع دولة مسلمة وشعب مسلم وطلبنا النصرة منهم حق شرعي لا غبار عليه”.

وتابع رئيس الهيئة :”تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة والشعب التركي شعب مسلم والشعب الليبي شعب مسلم ولليبيا حكومة وشعبًا أن تطلب من الحكومة التركية وشعبها النصرة والتعاون وقد حصل ذلك فعلا وتم التوقيع على المذكرة”.

وأضاف مولود :”أننا نؤيد حكومتنا فيما قامت لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل لاحق له فيما يقوم به”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • نحن الليبيين. احفاد المجاهدين و اصحاب الارض ليست لذينا هيئة بهذا الاسم. هؤلاء الحنازير التيوس هم فروخ حرام و لحيهم زي التيوس لا عندهم لا كرامه و لا شرف. الله يلعنهم. و اقول لهم اذا كنتوا مغرمين بالأتراك اذن اتركوهم يشاركوكم في زوجاتكم يا تيوس وخاصه هالذيوث

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  • انتم مساكين .هذا جيش ضد المتطرفين في امسلاتة وغيرها . جيش ضد الخونى , جيش ضد المنافقين والاصول التركية الفاسدة والان اقترب الحسم ان شاء الله . فلتذهب كل جيفة لي جيفتها

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