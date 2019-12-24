السرقات تُهدد بانهيار شبكة توزيع الكهرباء

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، تعرض عدد من خطوط الإمداد لسرقات ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن إجزاء واسعة في عدد من المناطق.

وأوضحت الشركة في بيان، أن السرقات وقعت في خط المشتل- العامرية، بدائرة توزيع العزيزية بمنطقة الجفارة، بمسافة تقدر بـ1300 متر تغذي نحو 3 محولات، إلى جانب سرقة خط الذيابات فرعية العزيب بدائرة توزيع الحي الصناعي الذي يغذي نحو 7 محولات. وأفادت الشركة أيضا بسرقة خط الشاطئ البحر من 30 كعام بالمرقب.

وجددت الشركة تحذيراتها من تواصل ظاهرة الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ومناشدتها لكافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بالإجرامية والخطيرة.

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