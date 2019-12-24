النواب بذكرى الاستقلال: نواجه حالمين بعودة المستعمر

قال مجلس النواب إن الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا تمر في وقت يواجه فيه الوطن “تحديات جسام من أطماع خارجية عدة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها من الحالمين بعودة المستعمر والعُملاء ومن باعوا الوطن”.

وأضاف مجلس النواب، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن الشعب الليبي الذي واجه الإرهابيين والمتطرفين، قادر على “التصدي لأي مشروع استعماري والحفاظ على سيادة ليبيا وكرامتها وسلامة أراضيها.. لن تكون ليبيا إلا مقبرة للمستعمرين كما كانت عبر التاريخ”.

وفيما هنأ المجلس الشعب الليبي بهذه المناسبة، أكد أن الاستقلال ما كان ليتحقق لو التضحيات العظام التي قدمها أبناء الشعب الليبي في سبيل أن تنال ليبيا حريتها واستقلالها، وما قدمه الآباء والأجداد على مر العقود في كفاح المستعمرين، فكان لليبيا استقلالها بفضل رجال آمنوا بالوطن ووحدته.

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