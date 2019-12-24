اخبار ليبيا الان

النواب بذكرى الاستقلال: نواجه حالمين بعودة المستعمر

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مجلس النواب إن الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا تمر في وقت يواجه فيه الوطن “تحديات جسام من أطماع خارجية عدة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها من الحالمين بعودة المستعمر والعُملاء ومن باعوا الوطن”.

وأضاف مجلس النواب، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن الشعب الليبي الذي واجه الإرهابيين والمتطرفين، قادر على “التصدي لأي مشروع استعماري والحفاظ على سيادة ليبيا وكرامتها وسلامة أراضيها.. لن تكون ليبيا إلا مقبرة للمستعمرين كما كانت عبر التاريخ”.

وفيما هنأ المجلس الشعب الليبي بهذه المناسبة، أكد أن الاستقلال ما كان ليتحقق لو التضحيات العظام التي قدمها أبناء الشعب الليبي في سبيل أن تنال ليبيا حريتها واستقلالها، وما قدمه الآباء والأجداد على مر العقود في كفاح المستعمرين، فكان لليبيا استقلالها بفضل رجال آمنوا بالوطن ووحدته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك