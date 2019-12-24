طقس ليبيا: نشرة جوية لتوقعات الطقس حتى الجمعة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تتأثر الاجواء بمنخفض جوي يؤثر على المناطق الشرقية لهذا اليوم بالرياح العاصفة القوية وانخفاض في درجات الحرارة مع امطار من خفيفة الى متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع التقرير أن يشهد الساحل الغربي رياح نشطة مع توقعات لتكاثر بعض السحب المنخفضة مع هطول خفيف للغيث النافع من طرابلس حتى مصراتة تكون اكثر ارتكازا على خليج سرت بأمطار خفيفة إلى متوسطة .

فيما يشهد طقس الجنوب استقرار تام بالعوامل الجوية مع انخفاض حاد لدرجات الحرارة فجرا.

طقس يوم الغد الاربعاء

توقع الخبراء بهطول امطار من خفيفة إلى متوسطة على كامل الساحل الشرقي وبالاخص الساحل من شرق بنغازي حتى امساعد. سرعة الرياح تخف تدريجيا .مع درجات حرارة من 14 الى 18 .

والساحل الغربي يشهد استقرار مؤقت مع درجات حرارة منخفضة من 17الى 19 ، فيما يشهد خليج سرت تكاثر للسحب مع امطار خفيفة.

ويشهد طقس الجنوب استقرار تام مع انخفاض حاد لدرجات الحرارة فجرا.

طقس يوم الخميس …

وفقا للتوقعات يستمر استقرار المؤقت على الساحل الغربي مع درجات حرارة منخفضة .

ويتواصل الطقس المتقلب بالساحل الشرقي مع امطار خفيفة الى متوسطة متوقعة مع توغل لدواخل الشرقية، مع انخفاض واضح لدرجات الحرارة.

فيما لا يشهد طقس الجنوب أي جديد يذكر مع استقرار تام.

طقس الجمعة

بحسب التقرير تتكاثر السحب المنخفضة على الساحل الغربي مع احتمال امطار خفيفة ورياح نشطة مع تقدم لمنخفض جوي . ودرجات حرارة منخفضة .

بينما لا تزال الامطار الخفيفة مستمرة بالساحل الشرقي مع نشاط للرياح .

ولاجديد على طقس الجنوب مع انخفاض الحرارة فجرا.

وتوقع الخبراء تقلبات جوية ومنخفض جوي للمناطق الغربية ابتداءا من السبت، والله اعلم

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