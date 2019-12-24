في يوم واحد .. ضبط أكثر من (40) مركبة مخالفة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ضبط أكثر من (40) مركبة آلية مخالفة دون لوحات معدنية .

ونشر الجهاز تقرير مصغر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعنوان “ حتي_يعم_الأمن_والأمان_بالعصية” .

الجهاز أوضح أنه تمت إحالة كافة المركبات المخالفة إلى الحجز في سعي الجهاز لبسط الأمن والأمان في المدينة .

وأكد الجهاز أنهم مستمرون بحملات التفتيش المرورية بعدة شوارع رئيسية بمدينة بنغازي على الزجاج المعتم واللوحات المعدنية والتشديد على اللوائح المرورية والإجراءات الخاصة بالمركبات .

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