كتاب لوالد السراج يكشف جذوره التركية ومشاركة جده في غزو ليبيا

في كتاب ألفه بعنوان “ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج”، صدر عام 2005 عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، أكد مصطفى السراج، والد رئيس المجلس الرئاسي فايز، أن نسبه تركي.

حيث ذكر “السراج الأب”، أنه مصطفى بن فوزي بن مصطفى بن محمد أغا، والجد الأعلى له هو “محمد أغا”، من أصلي عثماني، وأنه من مواليد مدينة مغنيسا الواقعة شمال مدينة إزمير التركية.

ويضيف السراج الأب، أن الجد “محمد أغا” كان ضابطا في سلاح السواري بالجيش التركي، وقدم جنديا من تركيا عام 1840 مع القوات العثمانية لولاية “طرابلس الغرب”، وهو الاسم التي كانت تعرف به ليبيا في ذلك الحين.

أثناء فترة الاحتلال العثماني لليبيا عمل جد السراج جنديا بالجبل الغربي بمدينة “نالوت”، وفيها تزوج السيدة الليبية سعيدة بنت عسكر ثم انتقل إلى الإقامة بمدينة طرابلس، وتوفي بها عن ولدين هما: مصطفى وقدري.

وتظهر البيانات، أن العائلة حملت لقب السراج خلال عهد الاحتلال الإيطالي لليبيا، في الفترة من 1911 إلى 1949، عندما اختارته لقبا لها في سجلات النفوس “السجل المدني”، ثم حصل مصطفى فوزي السراج (الأب) على الجنسية الليبية، واستوطنوا في ليبيا.

ما أورده السراج الأب ودللت عليه البيانات، يؤكد ما سبق أن ذكره الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، عن الجذور التركية لرئيس المجلس الرئاسي، وأنه ليبي بالتجنس، ولا ينتمي إلى القبائل العربية الليبية من قريب أو بعيد.