“طبرق الطبي” يُعلن إجراء 120 عملية تفتيت حصى

أعلن مركز طبرق الطبي، الثلاثاء، إجراء 120 عملية تفتيت حصى بـ”الموجات الصادمة” ضمن الجهود الرامية إلى توطين العلاج داخل ليبيا.

وقال المركز في بيان، إن هذه العمليات أجراها قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية طبرق، وبدعم من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لإجراء عمليات جراحيّة بمختلف التّخصصات الدّقيقة على أيدي أطباء متخصّصين ليبيين من داخل المركز وخارجه.

وأوضح المركز أن العمليات الـ120 أجريت منذ بداية عمل اللجنة عام 2018، وحتى عام 2019، في مصحة الحكيم طبرق، وذلك في إطار التعاون بين اللجنة والمصحة لتوطين العلاج بالداخل.

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