“داخلية الوفاق”: الوقود متوفر.. ونُحذر المُتلاعبين

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الثلاثاء، إن الوقود والغاز متوفران في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف الوزارة في بيان، أن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، قامت بحملة تفتيشية على المحال التجارية بمنطقة الزناتة والتي يقوم بعضها ببيع الاسطوانات بأسعار غير قانونية مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الحملة جاءت بناء على تعليمات رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، وبإشراف رئيس وحدة الشؤون الأمنية بقوة التدخل السريع بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وطالبت الوزارة في بيان سابق، موزعي الغاز بمنطقة عين زارة بالتقييد في بيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي، 3 دنانير، وعدم بيعه إلا للمواطنين، على أن تكون أسطوانة واحدة لكل مواطن، مبينة أن كل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

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