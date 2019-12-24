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“داخلية الوفاق”: الوقود متوفر.. ونُحذر المُتلاعبين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الثلاثاء، إن الوقود والغاز متوفران في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف الوزارة في بيان، أن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، قامت بحملة تفتيشية على المحال التجارية بمنطقة الزناتة والتي يقوم بعضها ببيع الاسطوانات بأسعار غير قانونية مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الحملة جاءت بناء على تعليمات رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، وبإشراف رئيس وحدة الشؤون الأمنية بقوة التدخل السريع بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وطالبت الوزارة في بيان سابق، موزعي الغاز بمنطقة عين زارة بالتقييد في بيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي، 3 دنانير، وعدم بيعه إلا للمواطنين، على أن تكون أسطوانة واحدة لكل مواطن، مبينة أن كل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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