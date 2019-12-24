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وفاة عنصر من قوة حماية وتأمين سرت متأثرا بإصابته في قصف جوي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت وفاة أحد أفرادها ويدعى مصطفى رمضان البريكي، متأثرا بإصابته التي تعرض لها في قصف جوي علي دورية قبل أيام، وأدت حينها لمقتل خمسة من عناصر الدورية ليكون هو المقتول السادس.

وأعلنت غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت، يوم الجمعة الماضي، مقتل خمسة من قواتها، إثر قصف «الطيران الإماراتي المسيَّر» على دورية للقوة كانت في مهمة لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» جنوب المدينة.

قوة حماية سرت تعلن مقتل خمسة من قواتها في قصف جوي

وأوردت القوة أسماء الخمسة قتلى من قواتها في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهم خلف الله فرج أمحمد وبشير صالح أبوسكساكة وعلي سالم أبوزميتة وعلي عبدالسلام اشتيوي والطايع هلال الطايع.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • قال ايه كانوا بيحاروا داعش وضربتهم طائرات مسيرة ولماذا لاتكون طائرات ليبية مقاتلة من نسور الجو بعد ان حاولوا الاعتداء على الجيش الوطنى انهم نالوا جزاءهم ووصلوا بالفعل الى جهنم واسمهم مسجل عند مالك خازن النار فهم كلاب النار الاشرار خوارج العصر

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