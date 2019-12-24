إعلان التأهب تحسبا لارتفاع الأمواج في بنغازي

أهابت الحكومة المؤقتة بكافة المواطنين المقيمين في المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة الممتدة من توكرة شرقا حتى قمينس غربا، بضرورة إخلاء أماكنهم نظرا لارتفاع الأمواج في الساعات القادمة ما قد يشكل خطرا على حياتهم.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليماته لكل من لجنة أزمة الطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى تحسباً لأي طارئ، مطالبا عمداء البلديات بتحمل مسؤولياتهم كل حسب نطاق اختصاصه.

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