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إعلان التأهب تحسبا لارتفاع الأمواج في بنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت الحكومة المؤقتة بكافة المواطنين المقيمين في المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة الممتدة من توكرة شرقا حتى قمينس غربا، بضرورة إخلاء أماكنهم نظرا لارتفاع الأمواج في الساعات القادمة ما قد يشكل خطرا على حياتهم.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليماته لكل من لجنة أزمة الطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى تحسباً لأي طارئ، مطالبا عمداء البلديات بتحمل مسؤولياتهم كل حسب نطاق اختصاصه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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