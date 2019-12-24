بسبب ارتفاع الموج  .. الحكومة المؤقتة ترفع حالة التأهب

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت الحكومة الليبية المؤقتة المواطنين القاطنين بالمصائف البحرية المطلة على الساحل من منطقة توكرة شرقاً إلى قمينس غرباً بأخذ الحيطة والحذر وذلك لارتفاع موج البحر .

وطالبت الحكومة في بيان لها المواطنين بالمناطق المذكورة سلفًا بضرورة إخلاء المصائف والابتعاد عن الشواطئ لخطورة الوضع .

وأشار الحكومة إلى أنه من المتوقع ارتفاع أمواج البحر هذه الليلة، منوهة إلى أنها نبهت كافة الجهات المختصة لرفع حالة التأهب.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر من رياح شمالية غربية قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، وتصل إلى 40 عقدة على مناطق الساحل .

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج يصل إلى ستة أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

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