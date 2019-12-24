في رسالة لرئيس مجلس الأمن.. المجربي: حكومة الوفاق حرة في إبرام أي اتفاقات مع غيرها من الدول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة كيلي كرافت‎، على خلفية رسالة مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، التي وصفها بأنها تناولت قضايا سيادية تخص ليبيا.

مندوب ليبيا ذكر ، في بيان له أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، موضحًا أنها حرة في إبرام أي اتفاقات مع غيرها من الدول.

وتابع: “مذكرتي التفاهم الموقعتين بين ليبيا والجمهورية التركية، لم تنتهك الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ونؤكد أن ما وُقع بين الدولتين مذكرتي تفاهم تتولاها السلطة التنفيذية، ويعتمدها المجلس الرئاسي، وليست اتفاقية أو معاهدة تشترط المصادقة عليها من مجلس النواب، وكان على الحكومة المصرية التعبير عن رفضها لهاتين المذكرتين من خلال الآليات المنصوص عليها في القانون الدولي”.

وأضاف: “تود الحكومة الليبية التأكيد على أن وصف القوات التابعة لحكومة الوفاق بميليشيات الغرب وصف مرفوض، فليبيا دولة واحدة ذات سيادة، لا فرق بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها؛ وأن ما تواجهه من عدوان عسكري سببه التدخل الصارخ من بعض الدول، والتي تزود المعتدي بالسلاح داعمة بذلك العدوان على طرابلس وضواحيها، في انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنةّ 2011م، ويضاف إلى ذلك تعاملها؛ واستقبالها للمشير خليفة حفتر في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن، الذي يحظر التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق”.

وواصل المجربي: “تقديم ليبيا بطلب تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمهورية التركية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة حق كفله ميثاق الأمم المتحدة، وفق المادة 102 منه: “كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن”، ويمثل هذا الطلب تعبيرًا واضحًا على سلوك الحكومة الليبيةّ في العمل بحسن نية فيما يتعلق بهذا الاتفاق “.

واختتم: “تؤكد الحكومة الليبية استعدادها التام للتعاون مع الدول ذات العلاقةّ فيما يتعلق بمشاغلها من الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية المبرم بين ليبيا وتركيا في السابع والعشرين من نوفمبر 2019م، بالآليات المتعارف عليها دوليًا، كما تود التأكيد على رفضها التام لآية تدخلات خارجية سلبية في الشأن الليبي تزيد الأوضاع تفاقمًا وتضر بمصلحة ليبيا وشعبها”.

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