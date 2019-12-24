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في رسالة لرئيس مجلس الأمن.. المجربي: حكومة الوفاق حرة في إبرام أي اتفاقات مع غيرها من الدول

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة كيلي كرافت، على خلفية رسالة مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، التي وصفها بأنها تناولت قضايا سيادية تخص ليبيا.

مندوب ليبيا ذكر ، في بيان له أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، موضحًا أنها حرة في إبرام أي اتفاقات مع غيرها من الدول.

وتابع: “مذكرتي التفاهم الموقعتين بين ليبيا والجمهورية التركية، لم تنتهك الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ونؤكد أن ما وُقع بين الدولتين مذكرتي تفاهم تتولاها السلطة التنفيذية، ويعتمدها المجلس الرئاسي، وليست اتفاقية أو معاهدة تشترط المصادقة عليها من مجلس النواب، وكان على الحكومة المصرية التعبير عن رفضها لهاتين المذكرتين من خلال الآليات المنصوص عليها في القانون الدولي”.

وأضاف: “تود الحكومة الليبية التأكيد على أن وصف القوات التابعة لحكومة الوفاق بميليشيات الغرب وصف مرفوض، فليبيا دولة واحدة ذات سيادة، لا فرق بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها؛ وأن ما تواجهه من عدوان عسكري سببه التدخل الصارخ من بعض الدول، والتي تزود المعتدي بالسلاح داعمة بذلك العدوان على طرابلس وضواحيها، في انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنةّ 2011م، ويضاف إلى ذلك تعاملها؛ واستقبالها للمشير خليفة حفتر في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن، الذي يحظر التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق”.

وواصل المجربي: “تقديم ليبيا بطلب تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمهورية التركية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة حق كفله ميثاق الأمم المتحدة، وفق المادة 102 منه: “كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن”، ويمثل هذا الطلب تعبيرًا واضحًا على سلوك الحكومة الليبيةّ في العمل بحسن نية فيما يتعلق بهذا الاتفاق “.

واختتم: “تؤكد الحكومة الليبية استعدادها التام للتعاون مع الدول ذات العلاقةّ فيما يتعلق بمشاغلها من الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية المبرم بين ليبيا وتركيا في السابع والعشرين من نوفمبر 2019م، بالآليات المتعارف عليها دوليًا، كما تود التأكيد على رفضها التام لآية تدخلات خارجية سلبية في الشأن الليبي تزيد الأوضاع تفاقمًا وتضر بمصلحة ليبيا وشعبها”.

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تعليقات

  • نعم جيش ضد المتطرفين في امسلاتة وغيرها . جيش ضد الخونى , جيش ضد المنافقين والاصول التركية الفاسدة والان اقترب الحسم ان شاء الله . فلتذهب كل جيفة لي جيفتها

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  • ستعيش كلب يا مجبري هذا جيش ليبي حر ضدك وضد المتطرفين في امسلاتة وغيرها . جيش ضد الخونى , جيش ضد المنافقين والاصول التركية الفاسدة والان اقترب الحسم ان شاء الله . فلتذهب كل جيفة لي جيفتها

    رد

  • في المقال:
    تناولت قضايا سيادية تخص ليبيا.
    أقول :
    تخص ليبيا وليبيا لا تسيطرون فيها أنت ومن كلفك إلا على أقل من 20 في المية ، بل من العشرين لا تملكون إلا مهام محدودة معدودة تحت سيادة قادة المليشيات
    في المقال:
    مندوب ليبيا ذكر ، في بيان له أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا

    اقول :
    شكك برلمان الاتحاد الأوروبي أخيرا في شرعية حكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان ولا تسيطر على الأرض ولا تملك من كلمة حكومة الا حرفين .
    أيضا إذا كانت حكومة معترف بها عالميا لماذا تطرد من جميع دول العالم ولا يقفون معها ضد تقدم حفتر، بل لماذا لا يقفون معها ضد المليشيات .
    في المقال:

    ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، موضحًا أنها حرة في إبرام أي اتفاقات مع غيرها من الدول.
    اقول:
    نعم نعم حرة في تسليح مليشيات أنكرها هذا المفتري ، حرة في خروجها على البرلمان والعمل بمقتضى أوامر البرلمان والعجيب أنه يستشهد باتفاق الصخيرات حيث قال:-

    وتابع: “مذكرتي التفاهم الموقعتين بين ليبيا والجمهورية التركية، لم تنتهك الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015،
    مع أن اتفاق الصخيرات انتهى ولا يحل لنا النظر فيه الا على سبيل التهكم ، لانه اتفاق فاشل ومع ذلك:
    جاء في هذه المذكرة:
    أولا:انظر إلى النقطة 20 في بند حكومة الوفاق :
    الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية. انتهى
    وللتوضيح :-
    الالتزام(اي تلتزم حكومة الوفاق) بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية (أي مجلس النواب) والتي صدرت (سنة 2014) بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة (أي الميليشيات) في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية (أي الجيش المعترف به من قبلها) ، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

    في المقال:
    ونؤكد أن ما وُقع بين الدولتين مذكرتي تفاهم تتولاها السلطة التنفيذية، ويعتمدها المجلس الرئاسي، وليست اتفاقية أو معاهدة تشترط المصادقة عليها من مجلس النواب،
    أقول :
    يكذبك فعل الأتراك نفسهم ، عندما صوت البرلمان التركي على قرار أردوغان ، أيضا استغراب واستهجان البرلمان المنقطع والمنشق في طرابلس أنهم لم يراجعون فيه/ لماذا يا ترى؟
    ثم تفريقك بين حكومة الوفاق والسلطة التنفيدية ثم جعل حكومة الوفاق سلطة تشريعية هذا لم ينص عليه اتفاق الصخيرات ولا اللائحة الداخلية للبرلمان ولا أي دستور ليبي ولا أظن أن العالم في من نظامه منهم ديمقراطي يتبع هذا التشريع الجديد !
    وإليك الدليل من اتفاق الصخيرات : (المادة ) 13
    يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.) انتهى
    أيضا:
    المادة ) 37
    تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة للجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. انتهى

    لاحظ أولا وقبل مباشرة حكومة الوفاق عملها لا بد من نيل الثقة من مجلس النواب وهو البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح وفقه الله، بل وبعد الثقة لابد من التشاور لتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية ففيه أن حفظ الآمن من واجبات حكومة الوفاق تحت اعتماد البرلمان الليبي وفيه دليل واضح وبحسب الاتفاق السياسي والذي ما تكونت حكومة الوفاق إلا به على أن مجلس النواب لم يبطل بل على العكس حكومة الوفاق لها وقت محدد وعليها المشورة وكما جاء في المسودة في النقطة 4 من المادة(1) :
    (مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعامٍ إضافي فقط.) انتهى
    فمن الذي انقلب على مجلس النواب ؟ وادعى بأنه المرجع الوحيد للسلطة واتخذ قررات فردية لم يراعي فيها حتى من كان معه في نفس الحكومة ؟ ويعقد اتفاقيات ليست مما جاء ذكرها في بنود الاتفاق السياسي أيضا لم يراجع فيها السراج الذي استفرد بكل ذلك حتى البرلمان المنشق

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