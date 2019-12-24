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رغم الأزمات المالية .. دفاع الوفاق تخصص “65” مليون ليبي للجويلي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –  متابعات

أصدر وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، صلاح الدين علي النمروش، تعليمات إلى مدير إدارة الحسابات العسكرية، بصرف مبلغ “64.926.500” دينار ليبي، لصالح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان الوفاق، أسامة جويلي.

وقال وكيل الوزارة، في كتابه، الذي حمل رقم “52-3379“بناءً على تعليمات وزير الدفاع المفوض تتخذ إجراءاتكم الفورية والعاجلة بصرف مبلغ وقدره “64.926.500” دينار ليبي، فقط أربعة وستون مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة دينار لا غير، إلى المنطقة العسكرية الغربية.

ويأتي هذا الكتاب، في وقت يعاني فيه غالبية الليبيين بما فيهم النازحين والمتضررين من أوضاع الحرب من أزمات طاحنة، مؤكدين أن لجان الأزمة التي كلفتها “الوفاق” بمتابعة ما حل بهم، لا تجد ما تقدمه لهم، وذلك بشهادة القائمين على تلك اللجان، في حين يتم توجيه أموال الليبيين للميليشيات في محاور القتال لضمان استمرارهم على الجبهات.

وكانت تقارير لوسائل إعلام محلية وأجنبية أفادت بفرض ميليشيات طرابلس والمنطقة الغربية سيطرتها على حكومة الوفاق لنهب المال العام، مستشهدة بما شهده مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة مؤخرًا في طرابلس، قبل أيام من حصار من قبل الميليشيات لرئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، ولوزير المالية، فرج بومطاري.

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تعليقات

  • ستعيش كلب يا جويلي
    هذا جيش ليبي حر ضدك وضد المتطرفين في امسلاتة وغيرها . جيش ضد الخونى , جيش ضد المنافقين والاصول التركية الفاسدة والان اقترب الحسم ان شاء الله . فلتذهب كل جيفة لي جيفتها

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  • أموال الليبيين يحرم منها المحتاجين ولا نبني ليبيا بها بل تسخر لقتل الليبيين وجيشهم وهدم بلادهم تحت شعارات ما أنزل الله بها من سلطان ..مدنية الدولة …لا لحكم العسكر … لا للعدوان

    برافوا..

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  • قد لا يعجب هذا الكلام الكثيرين ولكن اخر العلاج الكي.
    علي جميع المدن التي تناصر الجيش الوطني ان تشكل دولة واحدة.و تعلن الاستقلال عن الاتراك و مخلفاتهم.
    قبل فوات الاوان.
    و دعوا الاتراك مع ابناء عمومتهم يشكلون دولتهم الخاصة
    فكرة الدولة الوطنية التي تجمع كل اللبيين هي وهم،
    اثبتت الايام ان رابط العرق أقوى من الوطنية
    وسوف نرى ماذا يستطيع ان يفعل المصريط بدون فلوس النفط

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