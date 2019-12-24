المؤقتة ترفع حالة التأهب القصوى في المدن الساحلية وتطالب المواطنين بإخلاء أماكنهم

أعلنت الحكومة حالة التأهب والاستعدادات القصوى لكل المدن الساحلية المطلة على البحر نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ووفقاً للقناة الليبية الفضائية الحكومية :”تهيب الحكومة المؤقتة بكافة المواطنين المقيمين في المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة الممتدة من توكرة شرقا حتى قمينس غربا ضرورة إخلاء أماكنهم نظراً لارتفاع الأمواج في الساعات القادمة ما قد يشكل خطرا على حياتهم”.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، على “إصدار تعليماته لكل من لجنة أزمة الطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى تحسباً لأي طارئ وعلى عمداء البلديات تحمل مسؤولياتهم كل حسب نطاق اختصاصه”.

وشهدت منطقة الجبل الأخضر شرقي ليبيا موجة من الصقيع والبرد الشديدين، في ظل استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون 11 درجة مئوية، بينما تشهد مدينة البيضاء تساقط الثلوج وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات ما يزيد من معاناة المواطنين.

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