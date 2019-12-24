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بمناسبة الذكرى 68 للاستقلال .. السويحلي : أبطال بركان الغضب يصنعون مجد ليبيا من جديد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

 أشاد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، بمن أسماهم أبطال بركان الغضب، الذين يتصدون لقوات الجيش الوطني في ملحمة تاريخية، حسب وصفه.

وبمناسبة الذكرى 68 للاستقلال، السويحلي قال – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك – إن الاستقلال الحقيقي ومجد ليبيا الأبدي يعاد صناعته الآن على يد أبطال بركان الغضب الصامدين في محور الخلة وجميع المحاور، بحسب تعبيره.

وعاهد السويحلي من وصفهم بالأبطال بعدم خذلانهم، مختتما تغريدته بالآية القرآنية “صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

 ويقدم السويحلي من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الدعم المعنوي لقوات الوفاق، من خلال سلسلة لا تنتهي من التغريدات المعنوية.

وأثنى الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، على مدينة مصراتة ومن أسماهم “الوطنيين الأحرار” على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها.

وقال السويحلي، في تدوينة له، الأحد الماضي، أن مصراتة تقف صامدة وفية لـعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات، بحسب تعبيره.

وأضاف: “نحن لا نساوم ولا نُفاوض على عزة وحرية الوطن، ولم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة، ‏قد تتعاظم التضحيات، لكنها تهون فى سبيل الأهداف السامية”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • اذا كان تقهقر المليشيات الارهابية وتقدم الجيش الوطنى فى محاور ااقتال بطولة فى نظرك فانت حمار واذا كان بيع الوطن للدولة العثمانية وطنية فالعبرة بالنهاية عندما يصل الجيش الوطنى الى قلب طرابلس بعد انتهاء المهلة المحددة اامصاريت حتى لا يلوم احد الجيش عندما يستخدم كامل قوته وقد اعذر من انذر فانتم استنفذتم كل وسائل المساعدة بينما الجيش الوطنى لم يستخدم بعد اول ورقة وباشارة من المشير الى المشير يسير جيش جرار لا يشق له غبار من خير اجناد الارض قادر على حسم المعركة بمئات الالاف من الجنود والاف الدبابات والمدرعات وغطاء جوى طائرات الاباتشى وحصار بحرى وانتم تحفرون قبوركم بايديكم ولن ينفعكم جعجاع سبق ان تسبب فى هلاك الخوان بمصر

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  • صدق معمر القذافي عندما قال انكم كلاب ضالة
    تباهي ارفع صغارك وخوذ بندقية وامشي قاتل
    وإلا فالح في أخذ الصور في الجبهات يا كلب
    أصلا أنت من سلالة الخونه والعملاء
    مش شراك معمر بفلوسه يا كلب
    أنت زي شفرات الدفع المسبق الي يدفع
    ضيعت شباب مصراته

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