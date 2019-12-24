بمناسبة الذكرى 68 للاستقلال .. السويحلي : أبطال بركان الغضب يصنعون مجد ليبيا من جديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، بمن أسماهم أبطال بركان الغضب، الذين يتصدون لقوات الجيش الوطني في ملحمة تاريخية، حسب وصفه.

وبمناسبة الذكرى 68 للاستقلال، السويحلي قال – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك – إن الاستقلال الحقيقي ومجد ليبيا الأبدي يعاد صناعته الآن على يد أبطال بركان الغضب الصامدين في محور الخلة وجميع المحاور، بحسب تعبيره.

وعاهد السويحلي من وصفهم بالأبطال بعدم خذلانهم، مختتما تغريدته بالآية القرآنية “صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

ويقدم السويحلي من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الدعم المعنوي لقوات الوفاق، من خلال سلسلة لا تنتهي من التغريدات المعنوية.

وأثنى الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، على مدينة مصراتة ومن أسماهم “الوطنيين الأحرار” على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها.

وقال السويحلي، في تدوينة له، الأحد الماضي، أن مصراتة تقف صامدة وفية لـعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات، بحسب تعبيره.

وأضاف: “نحن لا نساوم ولا نُفاوض على عزة وحرية الوطن، ولم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة، ‏قد تتعاظم التضحيات، لكنها تهون فى سبيل الأهداف السامية”.

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