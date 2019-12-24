قالن: البرلمان التركي قد يخول الجيش استخدام القوة في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن البرلمان قد ينظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا.

وأضاف قالن للصحفيين اليوم (الثلاثاء): “وفقا للأحداث الجارية في العالم، قد تظهر ضرورة في الحصول على تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا. هذه من صلاحيات البرلمان. وقد يتم اتخاذ القرار وفقا للظروف. ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية… سنعمل على تقييم واتخاذ الخطوات اللازمة”.

وأكد قالن، أن البرلمان التركي يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض.

وصادق البرلمان التركي مؤخرا على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

وفي أكتوبر 2014، أعطى البرلمان التركي الإذن للحكومة باستخدام القوات المسلحة في العراق وسوريا.

وبقي هذا السماح ساري المفعول لمدة عام، وبعدها تم تمديده لسنة أخرى بقرارات من البرلمان في الفترة 2015-2019.

المصدر: نوفوستي

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