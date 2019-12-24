السويحلي يلتقي السراج لبحث توفير الإمكانيات لدعم جبهات الدفاع

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، أمس الثلاثاء، إنه التقى برئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، وذلك لاستعراض سبل مواجهة العدوان متعدد الجنسيات الذى تتعرض له العاصمة، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفى مقدمة تلك السبل، توفير كافة الإمكانيات لدعم جبهات الدفاع عن طرابلس بشكل عاجل .

يذكر أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24