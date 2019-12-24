ناصر عمار يهدد بـ ” فضيحة ” ستكون بالمستندات والصوت والصورة

ليبيا – لوح آمر ” القوة المساندة – طرابلس ” التابعة للرئاسي بفضح مسؤولين في ” الجيش ” التابع لحكومة الوفاق بالصور والفيديو اذا لم يقدموا الدعم اللازم لهم كما كشف عن صور لسيارات مصفحة يتم بيعها في معارض تجارية بدل أن تكون في محاور القتال متهماً ضباط الجيش الذي يتحدث عنه بالفساد و ” البزنسة ” بينما لايوجد حتى إسعاف للمقاتلين في المحور وهم ينزفون ويموتون ، وذلك على حد قوله .

ونشر عمار مساء الثلاثاء سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قال في أولها : ” إذا لم يتم دعم المحاور ياتجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوات سأطرحها لوسائل الاعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على اثرها ياخونه ياتجار الموت ” .

وأضاف : ” عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال واسبانيا والمغرب ، مستندات بأسماء ناسكم وهلكم لانكم عارفين انكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لان القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء..سحقا لكم ياخونة ” .

صور سيارات مصفحة في معارض سيارات نشرها ناصر عمار :

وفي تدوينة ثانية قال : ” اقسم لكم ان السراج شخصيا قالها بالحرف الواحد ، نحن قمنا بشراء 30 الف واقي رصاص والذي تم توزيعه عشرة الآف فقط اين الباقي ؟ وكلما ذهب الشباب من اجل الواقيات للمخازن يقولون لهم الكمية نفذت ، طيب والعشرة الاف واقي وعندي فيديوا لها كيف وصلت للتجار..فيديو ، .فيديوووووووو بكميات كبيرة “.

وعبر تدوينة ثالثة هدد عمار بفضح فساد ضباط في ” الجيش ” التابع لحكومة الوفاق قائلًا : ” إذا لم يتم دعم المحاور بالسلاح والآليات المصفحة والواقيات التي تعرض بـ 1500 د.ل للواقي الواحد ، العرض الموجود 10،000 الاف واقي ، من المسؤول ونحن نعرف البائع والمستفيد . إذا لم يتم الدعم فأسماؤكم ستنزل تباعاً ياضباط الجيش يابزناسة ” .

وبالعودة إلى موضوع السيارات المصفحة المعروضة للبيع في المعارض بطرابلس قال : ” اكثر من 30 مصفحة في معارض 11 يونيو ، من الذي باع ومن الذي اشترى .. هناك سيارة 14.5 زوجية اصفار معروضه بـ 400 الف دينار مصفحة ولدي صور لها والبائع من طرف منطقة عسكرية ..انا اعرف البائع الذي عرض والمبتاع له ” .

المرصد – متابعات

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