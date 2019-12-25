تركيا تطالب بالعودة للحوار السياسي في ليبيا على وجه السرعة

أعلنت تركيا عن رغبتها وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي، ولمرحلة ما قبل شهر إبريل، وفتح الطريق للحوار السياسي على وجه السرعة، برعاية الأمم المتحدة.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الجيش الوطني في ليبيا، لم يوقف عملياته العسكرية، حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، الذي لم يُعيره أي اهتمام.

وجدّد قالن، أن تركيا ستدعم الوفاق ولن تتواني عن تقديم ما يلزم لمساندتها، لكونها الشرعية في ليبيا، على حد تعبيره.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مؤتمر صحفي، لم يقدم أي أحد على خطوة ملموسة لإيقاف الجيش الوطني والقائد العام المشير خليفة حفتر.

وحول روسيا والملف الليبي، اعتبر قالن في تصريحه: “الدعم العسكري لحفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول.

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