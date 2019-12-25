صحة المؤقتة تتابع مشروع العيادات مجمع ليبيا بالكفرة

تفقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة إسماعيل العيضة، يوم أمس الثلاثاء، مشروع العيادات مجمع ليبيا بحي الشوري بالكفرة، رفقة رئيس الفرع البلدي حي الشوري والمختار عبدالله مردقي وبحضور مدير فرع الرقابة الإدارية عبدالباسط قبيلي ومسؤولي العيادة، بناءا على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب.

واطلع الحاضرون خلال الجولة التفقدية، على التجهيزات القائمة وتقدير نسب الإنجاز، تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام عمليات تجهيزه، بأحدث المعدات مطلع عام 2020 التي ستخدم سكان منطقة حي الشوري والمختار والمناطق المجاورة لها.

وأشار مدير إدارة المستشفيات والمكلف، أن عملية التجهيز ستكون بمتابعة الوزارة وبإشراف مباشر من خلال فرع الرقابة الإدارية الكفرة والفرع البلدي الشوري، لمتابعة أوجه صرف المخصصات المالية وإجراءات التوريد للمعدات الطبية وتسجيلها وحصر الأصول الثابتة والمنقولة.

وأضاف العيضة، أن كل الخدمات الإدارية والصحية، ستعمل الوزارة على جعلها في استطاعة المواطن وقريبة منه، لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقريبه للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية