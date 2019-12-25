المشري: لن نخذل شبابنا وسنعمل على خطى الآباء والأجداد المؤسسين

صرّح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال ليبيا، الذي صادفت يوم أمس الثلاثاء، أنه لن يخذل الشباب وسيعمل على خطى الأجداد والآباء المؤسسين: ” لن نخذل شبابنا وسنقوم بعملنا كما يجب في ساحات العمل السياسي على خطى الآباء والأجداد المؤسسين وللمجاهدين العظام.”

وقدّم المشري في كلمة له، التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لنيل ليبيا استقلالها، لكونه جاء نتيجة لتضحيات عظام قدمها المجاهدون في صد العدوان ومن أرادو العبث بمقدرات الوطن.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الاستقلال جمع الليبيين في دولة واحدة بأقاليمها التاريخية ثم توحدت بفضل إرادة ابنائها، وأن الحركة السنوسية بقيادة الملك إدريس كان لها دور كبير في جمع الصف للوصول بليبيا قوية موحدة.

وحول الأوضاع في طرابلس، تابع الشمري بقوله: “شبابنا الصامدون في حدود طرابلس إلى هذا اليوم يسطرون ملاحم في الثبات والقتال”.

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