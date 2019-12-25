الهلال الأحمر توكرة يعلن حالة التأهب القصوى

أصدار أمين فرع الهلال الأحمر توكرة يوسف الصاقر، تعليماته لجميع أقسام الفرع وعلي رائسها فريق الطوارئ، لرفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، لبدء ارتفاع مستوي أمواج البحر خلال هذه الساعات.

وأوضح الفرع، ان اجتماعا يُعقد في هذه الساعات، والتواجد العاجل داخل غرفة الطوارئ بالفرع، داعيا المواطنين المتواجدين في المصائف بالإخلاء بأسرع وقت، حفاظا علي سلامتهم.

ونشرت فرع الهلال الأحمر توكرة، أرقام هواتف غرفة الطوارئ، عبر صفحته على الفيسبوك:

0925484302

0924795787

+218927817524

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