مسؤول عسكري: لدينا تعليمات مباشرة لصدّ أي عدوان تركي على ليبيا

صرّح مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، إن وحدات الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة وصدّ أي عدوان تركي على الأراضي الليبية.

وأوضح المسؤول العسكري في تصريحه لصحيفة “الاتحاد” أن القيادة العامة أصدرت تعليماتها، بالتعامل المباشر مع أي قوات تركية تتواجد في ليبيا.

ميدانيًا، صدّ الجيش الوطني هجوما من المجموعات المسلحة الموالية للوفاق، بالقرب من خزانات النفط في طرابلس.

وأشار موقع “العين الإخبارية” نقلا عن مصادر خاصة، أن الجيش شنّ هجوما عنيفا على طريق المطار.

وأوضحت المصادر، أن الهجوم نتج عنه سيطرة الجيش على مستودع الغاز بطريق المطار، ومصادرة 4 آليات مسلحة تحمل مدفع ” الأربعطاش ونص”، إضافة إلى سيارة مصفحة، لأحد قادة المجموعات المسلحة.

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