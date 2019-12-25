اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والوفاق جنوب طرابلس

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وبين قوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمرت مدرعة عسكرية تركية. وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

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