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اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والوفاق جنوب طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وبين قوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمرت مدرعة عسكرية تركية.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لماذ تصرون علي تسميته بالجيش الوطني كذبا وزورا؟ هل انتم من توزعون الوطنية فتعطونها وتمنعونها كيف ما شئتم، تعيدونها وتكررونها لتضفوا عنه الشرعية بوقاحة حدها يفت الصخر.انما هو الجيش الواطي اكثره من المرتزفة المأجورين من التشاد والسودان ونيجيريا اللذين جلبتهم رائحة المال الامراتي العفنة فهم و مشركهم صفر كالجعل لا يعيشون الا في العفن هذه الحفيقة اللتي ستجعل الكلاب تنبح والغربان تنعق كمدا

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    • جيش الصعلوك اسامة الجويلي كلهم مرتزقة. مصراتة تقدم في عز الشباب للحرب والزنتان تقدم في المرتزقة .
      نقول لك يا سيد سامي الساعدي كيف دخل حفتر للجنوب . لماذا كان الجنوب فوظى وانتم تتفرجوا, لماذا المهزلة والاهانات والظلم والخطف والمشاكل في طرابلس قبل ان يصل حفتر للجنوب .. انسيتم دعوة المظلوم والله ما يحبكم احد من اهل طرابلس حتى الملشيات التي تدافع معكم..اللهم انصر الجيش الليبي على حكومتكم الاجرامية

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