“صحة المؤقتة” تُحذّر من موجة برد خطيرة

حذرت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة من اقتراب موجة برد قوية من المتوقع أن تؤثر على مدن وبلديات الساحل، ستُصاحبها أمطار غزيرة ترفع مستويات أمواج البحر إلى نحو 4 أمتار.

وتشهد مناطق الجبل الأخضر منذ صباح الثلاثاء تقلبات جوية تسببت في تساقط حبات البرد في مدينة البيضاء والمرتفعات الجبلية المطلة والقريبة من سواحل سوسة وكرسة.

وصاحبت التقلبات الجوية رياح قوية تسببت باقتلاع أشجار في مدينة سوسة، هذا وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على أغلب المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة.

من جانبها، أهابت وزارة الصحة بكافة فروع جهاز الإسعاف والطوارئ برفع حالة الجهوزية الكاملة للاستجابة لأي طارئ في ظل توقع ارتفاع منسوب المياه، داعية المواطنين القاطنين بالقرب من البحر ومجاري السيول لأخذ الحيطة والحذر.

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